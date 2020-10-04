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Підвищення зарплат вчителям знову "заморозили", - Геращенко

Автор: РБК-Україна

Уряд "заморозив" підвищення заробітних плат педагогам, яке передбачене законодавством про освіту. Фракція "Європейської солідарності" буде вимагати перегляду у бюджеті на наступний рік фінансування для сфери освіти.

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Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

"Сьогодні День учителя. А ось і "подарунок" від влади Зеленського. Зарплати освітян заморожені до січня 2022", - написала Геращенко.

Раніше постанову Кабінету міністрів про зарплати освітянам опублікував народний депутат з "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль", - повідомив Гончаренко.

Федерація профспілок також опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям зупиняється до 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти теж заявили, що вчителі не отримають підвищення зарплат до кінця 2020 року. Річ у тому, що в державному бюджеті немає коштів для підвищення заробітних плат працівникам сфери освіти.

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