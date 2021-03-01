Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане руйнівним для підприємств, - промисловці

Так, промисловці нагадують: карантинні обмеження протягом останнього року, спричинені пандемією COVID-19, призвели до скорочення промисловості у 2020 р. на 5,2%, а збитковість промислових підприємств склала понад 45 млрд грн. У такій ситуації переважна більшість підприємств не здатні сплачувати підвищений тариф, тому будуть змушені скорочувати виробництво та персонал.

"Зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до додаткового навантаження на український бізнес, що оцінюється у розмірі близько 2 млрд грн, яке значна частина підприємств вже не витримає. Для української промисловості наслідки подібного кроку стануть дійсно руйнівними через зростання виробничих витрат, падіння рентабельності, втрату конкурентоспроможності на міжнародному ринку, збитковість, закриття підприємств, скорочення надходжень у бюджет, зростання безробіття", - наголошують промисловці.

"Укрметалургпром" також просить Комісію врахувати, що обсяг коштів, закладений на фінансову підтримку генерації ВДЕ, є завищеним.

Обсяг виробництва "зеленої" електроенергії у прогнозному балансі на 2021 рік є суттєво завищеним: фактичний обсяг генерації з ВДЕ майже на 30% нижчий за плановий, тож НКРЕКП може скоротити витрати "Укренерго" на фінансування ВДЕ на 10 млрд грн.

Промисловці нагадують: законом № 810-ІХ визначено, що Кабмін має профінансувати коштом держбюджету не менше 20% вартості генерації енергії за "зеленим" тарифом.

"Зобов’язання перед виробниками "зеленої" електроенергії брала на себе держава, а тому й обслуговування кредиту Укренерго має здійснюватися державними коштами. Всього на підтримку "зеленої" генерації Кабмін має виділити 16,5 млрд грн", - підкреслюється у листі.

Саме тому "Укрметалургпром" пропонує НКРЕКП ініціювати перед урядом внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік і передбачити 16,5 млрд грн для фінансування по "зеленому" тарифу, а також випуск "зелених" євробондів для фінансування відновлювальної енергетики.

Крім того, необхідно скоротити субсидування тарифів на енергію для населення - збільшити тариф для побутових споживачів до рівня 240 коп./кВт.год, що дозволить вийти на межу самоокупності.

"Утримання тарифу на поточному рівні 293,93 грн/МВт∙год дозволить економіці легше вийти з кризи, викликаної COVID-19", - резюмують промисловці.