Підвищення тарифу на передачу електроенергії залишає металургів без ринків збуту, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до падіння конкурентоспроможності продукції металургів і втрати ними ринків збуту.

"60% всієї електроенергії, яку споживає промисловість України, - це як раз металурги. Це (електроенергія, - ред.) велика складова собівартості нашої продукції. І тут зв'язок абсолютно пряма. Підвищення тарифів - підвищення собівартості - наш товар стає неконкурентоспроможним на світових ринках. А ми експортуємо 80-85%", - розповів Каленков.

Він підкреслив: падіння конкурентоспроможності продукції металургів призведе до зниження податкових надходжень від підприємств галузі в держбюджет, а самі підприємства змушені будуть скорочувати своїх працівників.

"Будь-яке зростання собівартості призводить до того, що ми втрачаємо конкурентоспроможність, і відповідно менше продукції буде продано, менше продукції буде вироблено, менше буде валютних надходжень і надходжень до бюджету. Під питанням стають також і робочі місця", - пояснив Каленков.

