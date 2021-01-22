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Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для промисловців критичним, - "Укрметалургпром"

Автор: РБК-Україна

Підвищення тарифу на передачу електроенергії ПрАТ "НЕК "Укренерго" до рівня 305,74 грн/МВт∙год призведе до необґрунтованого зростання витрат вітчизняної металургії більш ніж на 350 млн грн. Це критично для галузі, тож важливо не допустити чергового зростання.

Про це йдеться у відкритому листі до голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького від Асоціації "Укрметалургпром".

Промисловці наголошують: протягом всього 2020 року в українському гірничо-металургійному комплексі спостерігалися кризові явища: втрати металургійної галузі перевищили $1 млрд, а середній рівень заробітних плат в галузі впав на 10,9%.

"У 2021 році очікується чергове посиленням протекціоністських заходів на зовнішніх ринках проти українського металургійного експорту, внаслідок чого втрати складуть $320-370 млн, а нові карантинні обмеження не дадуть можливості швидко їх компенсувати. За таких умов вітчизняна металургія гостро потребує підтримки з боку держави, але ніяк не підвищення цін на один з базових ресурсів", - підкреслюють в Асоціації.

Підвищення тарифу призведе до необґрунтованого зростання витрат вітчизняної металургії більш ніж на 350 млн грн, що є критичним для галузі.

До того ж згідно з інформаційною довідкою, зростання тарифу на передачу пов’язано з отриманням кредитів для покриття заборгованості перед ДП "Гарантований покупець". А кредити були взяті "Укренерго" для покриття заборгованості перед виробниками електроенергії по "зеленому" тарифу. Але обов’язок погасити цю заборгованість лежить на уряді, а аж ніяк не на промисловцях та бізнесі.

"Відповідно до ЗУ № 810-ІХ, заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, має погасити Кабінет міністрів, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять років. Кабмін має також профінансувати коштом державного бюджету не менше 20% вартості генерації енергії за "зеленим" тарифом", - наголошують промисловці.

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Саме тому, на їхнє переконання, мають бути ініційовані зміни до Державного бюджету на 2021 рік, де необхідно передбачити 11,4 млрд грн для фінансування вартості генерації за "зеленим" тарифом, а "Укренерго" необхідно виділити з держбюджету 1,2 млрд грн, щоб виконати обов’язки перед ДП "Гарантований покупець".

"Це дозволить залишити тариф на поточному рівні 293,93 грн./МВт∙год, і допоможе економіці легше вийти з кризи, викликаної COVID-19", - впевнені в Асоціації.

Нагадаємо, за минулий рік тариф на передачу електроенергії зріс удвічі, хоча збитки промислових підприємств у тому ж році сягнули 70 млрд грн.

Економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою у Федерації роботодавців заявили, що зростання тарифу на передачу не дасть промисловості вийти з кризи, спровокованої пандемією коронавірусу та світовою кризою.

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