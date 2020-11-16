Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки, - промисловці

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Підвищення тарифу на передачу електроенергії до 309,8 грн/МВт*год у 2021 році серйозно вдарить по бізнесу і значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні. Воно призведе до необґрунтованого зростання витрат вітчизняної металургії більш ніж на 0,8 млрд грн.

Про це йдеться у відкритому листі асоціації "Укрметалургпром" до голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, в листі наголошується, що це підвищення є критичним для галузі, адже тільки за перше півріччя 2020 року збиток промислових підприємств склав 40 млрд грн.

Тим часом тариф можна не тільки не підвищувати, а навіть знизити - якщо ліквідувати корупційні схеми на енергоринку, йдеться в листі.

"В момент впровадження "зеленого" тарифу гарантії виробникам енергії із відновлювальних джерел надавала держава. Тому саме вона й має сплачувати за "зеленим" тарифом", - вказують промисловці.

Так, відповідно до Закону № 810-ІХ, Кабмін має погасити заборгованість ДП "Гарантований покупець" "зеленою" генерацією шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з терміном обігу п’ять років. Так держава має відшкодувати ДП "Гарантований покупець" 22,4 млрд грн.

Окрім цього, КМУ повинен передбачити у бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати "зеленої" енергії в обсязі не менше 20% виробітку, що становитиме 13,9 млрд грн.

"Такий обсяг державної допомоги дасть можливість знизити тариф на передачу електроенергії до 155,40 грн/МВт*год", - указують промисловці у своєму листі.

Разом з тим, необхідно ліквідувати схеми, що діють на ринку електроенергії. Це дасть змогу ДП "Гарантований покупець" отримувати додатково мільярди гривень, наголошується у листі.

Саме тому промисловці звернулися до НКРЕКП з проханням опублікувати деталізований баланс ДП "Гарантований покупець" на 2021 рік, де містився б валовий прибуток від реалізації е/е, що купується за пільговим тарифом "Енергоатому" та "Укргідроенерго" на всіх сегментах ринку, прогноз цін на кожному із сегментів ринку, а також розрахунок коштів, що необхідні для фінансування пільгових тарифів для населення.

Окремо надіслати розрахунок впливу на валовий прибуток ДП "Гарантований покупець", який спричинить запропоновані промисловцями ініціативи, та прийняти для обговорення розрахунок тарифу на передачу електроенергії у 2021 році на рівні не вище 155,40 грн/МВт*год.

Нагадаємо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. Таким чином, за 2020 рік тариф виросте вдвоє.

Директор Департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Салівон заявив, що ціна на струм для промисловості уже сьогодні значно вища, ніж в Європі. А голова Комітету економістів України Андрій Новак підкреслив, що підвищення тарифу запустить ланцюгову реакцію підвищення цін абсолютно на всі товари і послуги в Україні.

Своєю чергою президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше застерігав, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття та падіння економіки.