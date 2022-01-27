Підвищення тютюнового акцизу призводить до зростання нелегального ринку, - дослідження

Щорічне підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% розширює тіньовий ринок, а це поліпшує доступність тютюнових виробів, що негативно позначається на громадському здоров’ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження Інституту "GROWFORD".

Автори дослідження нагадують, що головна мета зростання акцизу - зниження рівня тютюнопаління. Але його ставки слід підвищувати поступово. Будь-які "перегини" обвалюють податкові надходження від тютюнового ринку і підвищують доступність нелегальних сигарет - йдеться у дослідженні.

"Ціновий розрив між легальною і незаконною продукцією складає понад 60% і зростатиме. Розширення тіньового ринку впливає на підвищення індексу доступності тютюнових виробів (у тому числі для неповнолітніх), що негативно позначається на громадському здоров’ї і не відповідає меті підвищення акцизного податку на тютюнові вироби", - зазначають експерти.

Натомість в деяких країнах ЄС знайшли оптимальний темп збільшення акцизу. Відтак, за 4 роки рівень тютюнопаління в ЄС знизився, як і виробництво сигарет та обсяги нелегальної торгівлі.

За словами голови експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Бориса Кушнірука, якщо ціна б’є по кишені, споживачі переключаються на контрафакт.

"Всі дослідження, які проводилися в Європі, США, Австралії підтверджують, що якщо дивитися, що більше впливає на рішення курців купувати тютюнові вироби – чи реклама "Сигарети вбивають…", чи ціна, то насправді левова частка впливу - це ціна. Висока ціна провокує не зменшення, а навпаки - зростання криміналізації цієї сфери", - переконаний Кушнірук.

За даними дослідження Kantar Україна, у листопаді 2021 року частка нелегальної торгівлі сигаретами вже досягла 20,4% від загального обсягу ринку. За оцінками дослідників, протягом 2021 року бюджетами всіх рівнів недоотримано близько 15,5 млрд грн податкових надходжень.

Відтак, "актуальним є перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з метою уповільнення темпів зростання ставок разом із пролонгацією періоду наближення їх розміру до рівня ЄС", - пишуть у "GROWFORD" і пропонують альтернативний графік акцизного росту.

Аналітики пропонують у наступні кілька років нарощувати акциз не на 20% щороку, а диференційованими ставками, які враховуватимуть прогнозовану інфляцію й зростання доходів громадян. Відтак, цьогоріч зростання, починаючи з липня, може бути на рівні 15%, 2023-го - 13%, 2024-го - 11%. І лише, починаючи з 2025-го - щороку акциз можна підвищувати на 10%. Такий темп не лише мінімізує обсяги тіньової торгівлі, збільшить відрахування до держбюджету, а й скоротить кількість курців. Якщо ж зберегти нинішній графік, то курців в Україні більшатиме, а їхні кошти фінансуватимуть чужі бюджети, зокрема, й окупантів на Донбасі, - вважає Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

"Ми будемо не лише швидко втрачати умовних 14 мільярдів, які не зайшли до бюджету в 2021 році, а будуть закриватися легальні виробництва. А якщо ми будемо закривати виробництва, це значить, що до нас зайде чорний імпорт і в принципі податки будуть платитися в сусідніх Румуніях, Молдовах і в тому числі що найгірше, - гроші підуть у дві фабрики - в ОРДЛО", - сказав він.

Дослідники Інституту "GROWFORD" пишуть - ще 2018-го Україна була другою в Європі з найгіршим співвідношенням ціни і купівельної спроможності населення. Споживачі не можуть собі дозволити легальну продукцію. Збільшення акцизів на 1% провокує підвищення цін, а, відтак і зростання нелегальної торгівлі - на 1,22%, - зазначають експерти.

"Зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби має бути помірним, поступовим, прогнозованим, враховувати купівельну спроможність населення та супроводжуватись відповідним ефективним механізмом контролю за виробництвом (імпортом та експортом), обігом такої продукції", - йдеться у дослідженні.