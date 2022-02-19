Підвищення ренти на газ призведе до скорочення інвестицій і падіння видобутку, - експерт

"Кожен раз, коли Україна намагалася істотно збільшити ренту для українських газовидобувних компаній, це призводило до скорочення інвестицій у розвиток відповідно до цього напрямку, зменшувалися інвестиції в пошук нових родовищ, у визначення нових місць для свердловин і т.д", - сказала вона.

Вона підкреслила, що в Україні є великі запаси газу, але країна все одно не може забезпечити себе газом власного видобутку і залишається імпортозалежною.

"На моє глибоке переконання, дуже шкідлива ініціатива. Можна знайти зовсім інші джерела наповнення бюджету, не чіпати ту галузь, яка стратегічно важлива для України, для її енергетичної і відповідно загальної безпеки і незалежності", - додала вона.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, який передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

В Асоціації газовидобувачів попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків і загрозу повернення до газової залежності від Росії.