На підвищення пенсій виділять 1,5 млрд гривень: хто отримає надбавку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

За попередніми розрахунками реалізація акта передбачає видатки із державного бюджету України у період з січня по жовтень 2022 року у сумі 1010 млн грн та у період з жовтня по грудень 2022 року - 474,3 млн грн.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з 1 січня 2022 набирає чинності закон № 1584. Тому необхідно внести зміни до Порядку в частині обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з їх числа, із застосуванням заробітної плати, визначеної виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Пропонується визначити з 1 жовтня 2022 року єдиний показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, за 2014-2016 роки, при обчисленні пенсій ліквідаторам.

Також передбачається утворити комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках при Національній соціальній сервісній службі.