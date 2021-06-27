Підвищення податків загальмує економічне зростання України, - економіст

"Суто невдале рішення з огляду на те, що якщо воно буде вводитися, ще й з наступного місяця, то це просто зміна правил гри по ходу п’єси, порушення законодавства. Інвестори цього дуже не люблять", - сказав Дубровський.

Економіст також вважає неприйнятним ініційоване урядом збільшення податків для бізнесу без жодних компенсаторних механізмів.

"Це крок в неправильному напрямку, тому що передбачається просто збільшення. Все це спрямовано на те, щоб збільшити податкові надходження без жодної компенсації. Якби, наприклад, було введення податку на виведений капітал. Чи зменшення податків на оплату праці. Тоді це ще можна було б сприйняти", - пояснив він.

За його словами, Україна має зараз страшенно високий відсоток розподілу валового внутрішнього продукту через публічні фінанси. Для країни з таким рівнем державного управління, як Україна, збільшувати податки є абсолютно неприпустимим.

"Це означає, що перспективи зростання, другий момент, який дуже цікавить інвесторів, у нас залишаються дуже примарними. Можливо, якісь 3% Україна й буде витягувати, але нам для того, щоб наздоганяти, а не відставати далі, треба мати темпи зростання 5% і вище. А такі темпи при таких обсягах перерозподілу на тлі такого рівня державного управління взагалі недосяжні", - зазначив Дубровський.

На його думку, на сьогодні влада має діяти протилежним чином – знижувати податки та рівень державного регулювання.

"Навіть якщо у нас щось буде змінюватися на краще, але без або кардинального покращення рівня державного управління, або кардинального зниження податків у нас зростання не буде", - додав економіст.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.

Водночас народний депутат Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.