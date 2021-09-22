Підвищення податків може спровокувати в Україні економічну кризу, - експерт

Економіст нагадав, що наразі ціни та сировину на світових ринках почали різко знижуватись, і, вочевидь, це негативно позначиться на роботі вітчизняних експортерів, адже ми експортуємо переважно сировину, а також на економіці України в цілому.

"На сьогоднішній момент ми спостерігаємо стрімке падіння цін на залізну руду і металургійну продукцію. Вчора, наприклад, ціна на металургійну руду впала нижче 100 доларів за тону, при тому, що ще весною цього року було більше 220 доларів. Тобто криза в Китаї, пов’язана з девелоперським бізнесом, який формує третину ВВП Китаю може обвалити дуже суттєво ціни на металургійну продукцію", - пояснив Кушнірук.

За його словами, цього року, Україна має певні позитивні зрушення в економічному зростанні за рахунок аграрного сектору, адже отримали хороший врожай. Проте цей позитив, на думку економіста, не перекриє проблеми, пов’язані з падінням світових цін на іншу частину позицій українських експортерів.

"Крім того, взагалі світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилену новою хвилею пандемії", - прогнозує Кушнірук.

За його словами, за таких умов підвищення податків для бізнесу, який пропонує уряд в законопроекті 5600, є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати економічну кризу в Україні.

"Ці всі ідеї про підвищення податків, до того ж буквально з січня наступного року, вони є вкрай недолугими і можуть мати дуже погані наслідки для бізнесу, який і так потерпає від величезних проблем, пов’язаних як з об’єктивними обставинами, в тому числі і з пандемією, так і просто некомпетентністю наших можновладців", - наголосив Кушнірук.