Підвищення адвалору принесе до 3,5 млрд грн і підтримає локальний ринок тютюну, - аналіз

Пропоноване підвищення адвалорного акцизу на сигарети відповідає європейським нормам, принципам рівної конкуренції і соціальній справедливості.

Про це йдеться в статті на "Лівому березі".

За даними видання, адвалорна ставка - це змінна частина акцизу, яка залежить від вартості продукції: чим дорожче сигарети, тим більший податок з них виплачується.

З 2013 року в Україні адвалор становить 12% і застосовується до сигарет дорожче 51 грн. Законопроект №3044а-1 пропонує підвищити ставку до 16%.

Економічний ефект автори документа оцінюють в 3,5 млрд грн в рік.

В країнах ЄС розмір адвалору варіюється і може досягати як 50-51% в Італії, так і 1% у Швеції. Пропонований акциз на рівні 16% не суперечить європейському підходу.

За оцінками Світового банку, в Україні 7,2 млн курців, з них близько 3 млн - споживачі дешевих сигарет.

"Для цієї категорії будь-яке подорожчання сигарет - відчутний удар по сімейному бюджету. А ось для споживачів сигарет преміум-класу, навряд чи подорожчання на кілька гривень буде відчутне...З точки зору соціальної справедливості, підвищення адвалорної ставки виглядає більш ніж прийнятно", - пише LB.

Підвищення адвалорної ставки призведе до подорожчання сигарет преміум-класу, але не позначиться на вартості дешевої продукції.

Міжнародні тютюнові корпорації, які критикують збільшення адвалору, стверджують, що це спровокує відтік споживачів в більш дешевий сегмент.

"Але не варто забувати, що виробники сигарет преміум-класу - а це міжнародні тютюнові концерни - мають у своєму портфелі і сигарети дешевого сегмента, які не підпадають під дію адвалору", - йдеться у публікації.

Крім того, твердження, що подорожчання дорогих сигарет збільшить число курців, також не знаходить підтвердження. Як показує практика, в більшості випадків курити починають з дорогих сигарет, оскільки якість дешевих занадто низька, щоб сподобатися споживачеві. У цьому контексті підвищення адвалору може, навпаки, призвести до зниження числа нових курців.

Нагадаємо, у 2010-2013 роках адвалор знаходився на рівні 25%. Однак у 2013 різко знизили ставку до 12%.

Протягом останніх 7 років було кілька спроб підвищити адвалорну ставку, але кожен раз підвищення блокувалося.