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Повторил "подвиг" Зидана и потерял работу. Середняк Серии А оформил отставку года

Фото: Роберто Д'Аверса потерял работу в элите чемпионата Италии (ansa.it)
Автор: Антон Федорцив

Руководство итальянского "Лечче" уволило Роберто Д'Аверсу с поста главного тренера команды после скандального поражения от "Вероны" в 28-м туре первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

48-летний специалист потерял работу на фоне пятиматчевой серии "джалоросси" без побед. Увольнение произошло спустя считанные часы после минимального поражения от "Вероны".

После финального свистка Д'Аверса устроил потасовку с форвардом "мастифов" Томой Анри. Алленаторе "Лечче" подошел к нападающему и ударил головой в район подбородка. Француз после столкновения эффектно упал, а рефери наградил обеих красными карточками.

"После событий, которые произошли в конце матча "Лечче" – "Верона" клуб извещает об освобождении тренера Роберто Д'Аверсы от его обязанностей. Благодарны тренеру и его штабу за проделанную работу", – говорится в сообщении.

"Я хотел бы попросить прощения перед всеми и одновременно коротко воспроизвести печальный и неприятный эпизод, в котором сыграл негативную роль в конце матча "Лечче" – "Верона". Я столкнулся с Анри лоб в лоб, но я не бил футболиста "Вероны" и не получил от него удар головой. Это был физический контакт, весьма отрицательный пример, неспортивное поведение, порожденное давлением и адреналином, но это меня не оправдывает", – впоследствии написал Д'Аверса в личном Instragram.

Итальянец работал во главе "Лечче" с лета прошлого года. Под его руководством "джалоросси" одержали 5 побед в Серии А и еще 10 поединков свели вничью. В настоящее время апулийцы набрали 25 очков, идут на 15-й строчке и только на один пункт опережают зону вылета.

 

 

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Чемпионат Италии