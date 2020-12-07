Повторення імпорту електроенергії з РФ буде прирівнюватися до держзради, - нардеп

Відновлення імпорту електроенергії з Росії завдасть непоправимої шкоди українській генерації і вугільній галузі і в нинішніх умовах буде прирівнюватися до державної зради.

Про це заявив заступник голови комітету ВР з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Якщо не буде продовжена заборона на імпорт, то це дуже боляче вдарить по нашій генерації, по вугільній галузі, по енергетикам. А подивіться, що у нас сьогодні в енергетичному секторі. Це, як на мене, просто державна зрада якась в цій ситуації", - зазначив нардеп.

За його словами, енергоринок досі не оговтався від тієї шкоди, яку заподіяв російський імпорт минулої зими.

"Величезні борги всього за рік роботи енергоринку, збитковий "Енергоатом", збиткове "Укренерго", збитковий "Гарантований покупець". Вже близько 35 мільярдів боргів накопичилося на енергоринку, в першу чергу перед зеленими. То, вибачте, а що ж ще робити з російською електроенергією?" - додав Кучеренко.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В кінці листопада 2020 року нардеп Михайло Бондар подав поправку про продовження заборони на російський імпорт до 31 грудня 2021 року.