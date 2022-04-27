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Пошкоджене або втрачене житло: в ОП пояснили, куди звернутися для компенсації

Фото: в Офісі президента пояснили, куди звернутися для компенсації за втрачене житло (Дія)
Автор: Артем Горовенко

Уряд розробляє механізм отримання компенсації у разі пошкодження або втрати майна від дій окупантів. Вже зараз можна подавати відповідні заявки, в результаті розгляду яких експертами будуть здійснені візуальні огляди пошкоджених об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка під час брифінгу.

За його словами, у разі пошкодження будинку, квартири чи іншого майна треба зареєструвати заявку через "Дію" та звернутися до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Він також додав, що лише на Київщині зруйновано понад 2 тисячі будівель.

"У випадку, якщо немає можливості зареєструватися через Дію, потрібно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутися до кримінальної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна, надалі експертами буде здійснено візуальні огляди пошкоджених об’єктів", - пояснив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада на чолі з президентом Володимиром Зеленським з приводу післявоєнного відновлення та розвитку країни, за результатами якої Кирило Тимошенко зазначив, що відновлення країни на всіх рівнях - безпековому, економічному, інфраструктурному, соціальному - основні напрями, що закладені в план.

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