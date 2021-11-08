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Пошкоджено об'єкт водопостачання: бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 8 листопада, бойовики обстріляли населений пункт Світличне в Луганській області. Внаслідок цього було пошкоджено будівлі та техніку водоканалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Telegram.

Збройні формування РФ здійснювали обстріл на Донбасі в період з 05:43 по 06:11. Вони застосовували заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 122 мм.

"Внаслідок обстрілу отримали значні пошкодження будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Фото: бойовики здійснили обстріл у населеному пункті Світличне (telegram/UkrdelegationTCG)

Зафіксовано 6 попадань снарядів. Зокрема, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних жителів з обох боків лінії розмежування.

Фото: зафіксовано 6 попадань снарядів у будівлі інфраструктур та техніку водоканалу (telegram/UkrdelegationTCG)

Нагадаємо, за минулу добу, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

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