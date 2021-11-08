Пошкоджено об'єкт водопостачання: бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт

У понеділок, 8 листопада, бойовики обстріляли населений пункт Світличне в Луганській області. Внаслідок цього було пошкоджено будівлі та техніку водоканалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Telegram.
Збройні формування РФ здійснювали обстріл на Донбасі в період з 05:43 по 06:11. Вони застосовували заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 122 мм.
"Внаслідок обстрілу отримали значні пошкодження будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано 6 попадань снарядів. Зокрема, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних жителів з обох боків лінії розмежування.