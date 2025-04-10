Поворозник остается первым заместителем мэра Киева, несмотря на его увольнение, - КГГА

"Решение начальника КГВА не касается штатной должности Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Нынешний начальник КГВА отменил распоряжение бывшего начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова. Речь идет о распоряжении о возложении исполнения обязанностей первого заместителя начальника военной администрации на Николая Поворозника. Поскольку эта должность в КГВА в то время была вакантной", - сообщили в КГГА.

Таким образом, Николай Поворозник и в дальнейшем остается первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по его решению Николай Поворозник с сегодняшнего дня больше не исполняет обязанности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации.