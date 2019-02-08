Поворозник: столична агломерація дасть можливість будувати метро в передмістя

Фото: Микола Поворозник (прес-служба)

Щодня в'їжджають і виїжджають з Києва майже 2 млн осіб

Для того щоб домогтися поліпшення життя людей, які проживають у Києві та за містом, населеним пунктам потрібно юридично об'єднатися. Цього можна буде досягти, при оптимістичному сценарії, протягом п'яти років, розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Він зазначив, що щодня в'їжджають і виїжджають з Києва майже 2 млн осіб. Це створює навантаження на інфраструктуру міста, з якою Київ не може впоратися самостійно.

"Особливо відчутний стрибок бачимо за останні 5 років. Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борщагівка, Буча, Ірпінь, Гостомель. Буквально 5 років тому такої забудови там не було. До позитивних моментів агломерації можна віднести транспортне забезпечення. І інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік того ж Вишневого при умові договору про асоціацію. Створення агломерації дає інвесторам можливість будувати хоч станції метро, хоч продовжувати лінію швидкісного трамваю або навіть електричку в передмістя", – зазначив чиновник.

Він також визнав, що перші спроби об'єднання були зустрінуті містами і селищами, які межують з Києвом, досить вороже. Адміністрації передмість цю ідею сприймали виключно як поглинання містом територій цих населених пунктів, а також знищення місцевого самоврядування.

"Хоча насправді мова йде про співпрацю через асоціацію. В довколишніх містах і селах залишиться повноцінне місцеве самоврядування, також зі своїми функціями залишаються міські і сільські ради. Просто з'являється структура, яка працює над спільним розвитком цієї території і надає фінансове забезпечення. Сьогодні без угоди про агломерації з Києва швидка або комунальний автобус не може їхати в найближче село, тому що це нецільове використання коштів міста. І це не єдиний аргумент, через який нам доводиться відмовляти", – пояснив Поворозник.

Заступник голови КМДА назвав ще один плюс агломерації: спільне адміністрування інфраструктури населених пунктів. Це стосується і медицини, дитячих садків, управління сміттям і каналізацією. За його словами, в Києві більш високий рівень медичного обслуговування і достатньо потужностей, що дозволяють охопити все населення. Також частина будинків, які будуються навколо Києва, не мають власної каналізації. Ще одна гостра соціальна проблема – дефіцит дитячих садочків.

"Зараз молодим сім'ям в передмісті Києва досить складно записати свою дитину в дитсадок. Але агломерація дозволила б розглянути варіанти будівництва дитсадків або шкіл, виходячи з кількості проживаючих тут дітей. Те ж сміття з Вишневого, Боярки також потрібно кудись вивозити. У них власних звалищ немає, а людей там з кожним роком стає все більше. Якщо говорити про агломерації в повному її масштабі, то при оптимістичному сценарії, думаю, її створення займе близько 5 років", – підсумував Поворозник.