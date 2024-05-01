Поворотный момент. В чем причина протестов в Грузии и почему путь в ЕС на волоске

Содержание

Что происходит в Грузии

Накануне протесты в Тбилиси, которые проходят под лозунгом "Нет - российскому закону! Да - Европе", вспыхнули с новой силой. Днем парламент во втором чтении рассматривал законопроект об иноагентах, не успел и перенес его на следующий день. Вечером тысячи протестующих снова собрались в центре грузинской столицы, перекрыв проспект Шота Руставели.

Ситуация обострилась, когда толпа заблокировала выходы в попытке устроить "коридор позора" депутатам правящей партии "Грузинская мечта". Вскоре появился спецназ, который применил перцовый газ против участников акции.

Фото: участники протеста 30 апреля перед полицейским кордоном (Getty Images)

Около 19:30 силовики разогнали протестующих под парламентом на улице Шио Читадзе и подготовили водометы. Депутаты вышли из здания и под крики "Рабы!" ждали, пока полиция разблокирует выходы. Позже начались жесткие столкновения.

Около 20:00 в правительственный квартал стянули спецтехнику. Возле заднего входа в парламент распылили перцовый спрей. Врачи скорой помощи рассказали, что оказали помощь 20 пострадавшим. Министерство внутренних дел сообщило о применении "пропорциональной силы", поскольку люди якобы нарушали правила мирных собраний. Спустя полтора часа против митингующих на проспекте Руставели пустили слезоточивый газ, и участники акции начали возводить баррикады.

Президент Саломе Зурабишвили раскритиковала действия силовиков и призвала срочно прекратить разгон. По ее словам, вся ответственность лежит на правительстве "Грузинской мечты".

"Акция проходила мирно, никакой опасности она не представляла, никакой угрозы порядку не было. Стыдно, что вы сопротивляетесь молодежи, когда претендуете на национальную принадлежность", - заявила она и осудила насилие в предпасхальные дни.

В сети появились кадры, как мужчина в балаклаве, который стоял вместе со спецназом, подходит к протестующему и бьет в лицо. На другом видео видно, как одного из политиков грубо бросают на землю. Также известно о сильном избиении лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

После полуночи спецназ опять попытался разогнать протесты водометами. Но ближе к 02:00 покинул проспект, а протестующие вернулись под парламент. По данным МВД, на акции задержали порядка 60 человек, пострадали шестеро полицейских.

Сегодня депутаты продолжили рассмотрение скандального закона. Но, как пишут местные СМИ, обсуждение сорвано из-за очередных потасовок между представителями правящей партии и оппозиции. Спикер Шалва Папуашвили неоднократно отключал микрофоны оппозиционерам, с заседания выгнали депутата от "LELO" Саломе Самадашвили и лидера партии "Право и справедливость" Тако Чарквиани.

Всего законопроект об иноагентах состоит из 11 статей, вчера успели рассмотреть только три. Ожидается, что если в ближайшее время он пройдет второе чтение, то третье будет в середине мая. Зурабишвили пообещала наложить вето, но имеющая большинство "Грузинская мечта" готова его преодолеть.

Организаторы уже объявили, что протесты в Тбилиси продолжатся сегодня, 1 мая.

"Российский" закон об иноагентах. Чего хочет власть и почему демонстранты против

Вторая волна протестов против "российского закона", как его называют критики, продолжается уже более двух недель. Главный лозунг "Нет российскому закону" звучит на акциях, в эфире телеканалов, его массово репостят пользователи социальных сетей. А участники протестов возмущены планами властей перенять опыт путинской России в борьбе с иноагентами.

В случае принятия законопроекта в трех чтениях должны будут зарегистрироваться неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода. Это абсолютное большинство грузинских медиа и НПО, работающих преимущественно с западными фондами.

Неправительственные организации в Грузии являются одной из самых активных и развитых сфер общественной деятельности. Там почти нет ни одного населенного пункта, где бы не были реализованы те или иные общественные проекты - образовательные, культурные, благотворительные и так далее, за которыми стоят западные гранты.

Им также придется заполнять публичные финансовые декларации. За уклонение от регистрации или подачи декларации грозит штраф в 25 тысяч лари - около 9,4 тысячи долларов. А для выявления иноагентов Минюст в любое время сможет проводить мониторинг и получать различную информацию, в том числе персональные данные.

Фото: протестующие выступают против "российского" закона об иноагентах (Getty Images)

Примечательно, что первая попытка принять закон провалилась еще в марте 2023 года на фоне массовых протестов. Тогда "Грузинская мечта" заявила, что вопрос снят и возвращаться к нему не планируют. Примерно через год лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объявил о повторном вынесением законопроекта с единственным отличием: термин "агент иностранного влияния" поменяют на "проводящую интересы иностранной силы организацию".

Его противники уверены: если он будет принят, то станет инструментом репрессий против инакомыслия. Мало кто верит, что в дальнейшем не будут вноситься более жесткие правки, как это происходило в России. Которой за короткое время удалось заставить замолчать остатки критических голосов.

Аргумент правящей партии - закон послужит прозрачности и подотчетности. Более того, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, он основан именно на этих европейских ценностях. Заявления западных партнеров - ЕС и США - говорят прямо об обратном. Например, президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркивал, что закон отдалит Грузию от Евросоюза, поскольку может ограничить свободу выражения и, соответственно, помешает евроинтеграции.

Ранее Кобахидзе также заявил, что основной целью закона является "защита от украинизации", а также отметил, что НПО якобы хотели организовать революцию.

"Если бы они достигли того, что активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены власти путем революции, то сегодня Грузия была бы в худшей ситуации, чем Украина, а это означает, что и мир, и евроинтеграция, остались бы в прошлом", - сказал он, чем вызвал возмущение украинского МИД.

В понедельник на провластном митинге олигарх и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили критиковал осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что с 2004 по 2012 годы страной правила "назначенная иностранная агентура". И подчеркнул, что финансирование НПО якобы является основным инструментом назначения власти в Грузии извне.

Фото: премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили (wikimedia.org)

Очевидно, такие заявления звучат на фоне будущих парламентских выборов, которые пройдут осенью. Эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений Войцех Войтасевич считает, что и без этого давления правящая партия могла бы их уверенно выиграть.

"У "Грузинской мечты" очень высокая поддержка, около 40%. Оппозиция очень слаба, там много разных партий, но они не могут выступить единым фронтом. Но есть идея, что Иванишвили боится, что проиграет, несмотря на нынешние рейтинги", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в стране много средств массовой информации, финансируемых на западные деньги. Они пишут о коррупции и о том, что правительство саботирует реформы, необходимые для старта переговоров о вступлении в ЕС. Скорее всего, Иванишвили думает, что если заставит их замолчать, то победа точно будет в кармане.

Недовольство протестующих он объясняет схожестью закона об иноагентах с российским, где за последнее время почти уничтожили НПО и независимые СМИ.

"Кажется, такой же план готовится и для Грузии. Оппозиция и молодежь против, они не хотят, чтобы в Грузии была такая же политическая система, как в РФ. Все в шоке, что "Грузинская мечта" опять выносит закон на голосование. Знаю, внутри партии тоже есть несогласные, но Иванишвили вообще не хочет об этом слышать", - добавил эксперт.

Реакция Запада и почему вступление в ЕС под угрозой

В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. С оговоркой, что предпримет шаги в соответствие с рекомендациями Еврокомиссии. Среди них - деолигархизация, судебная реформа, решение проблемы политической поляризации и другие.

Согласно опросам, стремление присоединиться к ЕС стабильно поддерживает большинство населения. Однако из-за закона об иноагентах все больше сомнений в том, что правящая партия следует воле людей и задекларированному прозападному курсу.

Еще до первого чтения посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями. А также предупредил, что данная инициатива может затормозить процесс вступления. Сразу после голосования 17 апреля с похожим заявлением выступили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Закон ограничит возможности гражданского общества и СМИ, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", - говорилось в нем.

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и европейские политики считают, что закон заблокирует путь Грузии в ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер выразил разочарование законом об иноагентах, инспирированным Кремлем, специальный представитель генсека НАТО для Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина назвал его шагом назад на пути в Альянс, а президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Тбилиси отдаляется от европейских идей.

На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию с призывом не начинать переговоры о вступлении в ЕС, если будет принят закон, и ввести санкции против Иванишвили. Сегодня евродепутат из Германии Виола фон Крамон заявила, что в ответ на разгон протестов Брюсселю следует отозвать статус кандидата для Грузии и остановить финансирование проектов.

Войцех Войтасевич считает, что законодательство об иноагентах поставит крест на стремлениях Грузии в ЕС. Конечно, в будущем стороны могут вернуться к переговорам, но только после выполнения реформ.

"Хотя с этим правительством сделать это будет сложно. Для них главная цель - остаться у власти. А все эти реформы, как они думают, не помогут победить на выборах", - сказал он.

Протесты в Тбилиси уже сравнивают с событиями на Майдане в Киеве 2013-2014 годов. Тогда все началось с того, что проевропейски настроенная молодежь вышла отстаивать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Те события были определяющими для европейского выбора Украины, но вылились в столкновения с сотнями раненых и погибших, привели к свержению Виктора Януковича и стали поводом для военной агрессии РФ.

"Это, действительно, такой поворотный момент. Это не означает, что если этот закон будет принят, то все закончено для Грузии как для европейской страны. Но это, по крайней мере, означает, что с этим правительством никакого прогресса в отношении евроинтеграции не будет", - цитирует RFI директора Кавказского института мира, демократии и развития Гию Нодиа.

Что будет дальше и приведут ли протесты к свержению власти

Прямо сейчас сложно сказать, как будут разворачиваться события. В том числе и потому, что у оппозиции нет конкретного лица, нет сильного лидера. Большинство протестующих выступают против Иванишвили, но это не значит, что они за то, чтобы Саакашвили вернулся к власти.

"Вообще нет, им не нравятся оба. Проблема в том, что новая генерация не создала объединяющую политическую силу, нет единого лидера. На улицы выходят люди из разных организаций. А для грузинской политики персоны важны больше, чем партии или какие-то политические программы", - объясняет Войтасевич.

По его словам, многое зависит от того, что сделает "Грузинская мечта" сегодня, завтра-послезавтра и как поведут себя силовики, которые выполняют приказы правительства. Скорее всего, если власти не уступят, на улицы выйдет еще больше демонстрантов.

Проводя параллели с событиями в Украине десятилетней давности, он напоминает, что были разные этапы протестов. Были дни, когда выходили сотни тысяч, потом градус напряженности понижался, но приказы стрелять в людей в итоге стали моментом, который изменил все.

Фото: у протестующих в Грузии нет единого сильного лидера (Getty Images)

При этом эксперт затрудняется в оценке нынешнего протестного потенциала. По состоянию на сегодня сложно однозначно сказать, приведут ли разгоны масштабных акций к эскалации и готовы ли грузины отвечать силовикам. Сейчас все в руках грузинского общества. Если масштабные протесты продолжатся, то это может означать конец власти партии "Грузинская мечта", например, по сценарию относительно мягкой Революции роз 2003 года.

"Возможно, ситуация будет развиваться в этом ключе, пока сказать сложно. Мне кажется, на столе все варианты. Если "Грузинская мечта" решит, что все это ошибка, исчезнет причина протестов. А если дойдет до насилия, то возможен вариант и вооруженной борьбы на улицах", - добавил он в беседе с РБК-Украина.

По состоянию на вечер 1 мая известно, что организаторы протестов не отказались от планов и сегодня перекрыть улицы Тбилиси и пикетировать парламент. МВД говорит о возможности провести мирный митинг возле главного и заднего входов, но предупреждает, что выставит полицейские кордоны.

***

Тем временем парламент во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах. Голосование прошло параллельно масштабной акции на проспекте Руставели. Перерастет ли она в очередные столкновения, станет понятно в ближайшее время.