RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Привід для "захисту своїх громадян". Резніков про роздачу паспортів Росії в ОРДЛО

Автор: Владислав Красінський

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков окреслив ситуацію з видачею російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу. На його думку, РФ таким чином зможе заявляти про "рускій мір" і пояснювати ніби то це "захист своїх громадян".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "рускій мір" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення", - сказав Резніков.

Він зазначив, якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити та нібито заради 10 тисяч, однак, постає питання чи підуть вони на такий ризик.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасОРДЛОДНР