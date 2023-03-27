RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полная разблокировка портов даст Украине 18 млрд долларов валютной выручки, - ФРУ

Фото: полная разблокировка портов даст Украине 18 млрд долларов валютной выручки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Федерации работодателей Украины.

"Полная разблокировка портов даст Украине 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год. Кроме того, это даст восстановление 0,5 млн рабочих мест, удешевление логистики и возобновление морского импорта угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023 года" -24 гг", - говорится в исследовании.

Федерация подчеркнула: пока Украина потеряла более 60% товарооборота из-за блокирования портов, Россия наращивает товарооборот через порты: в 2022 году она перевезла более 250 млн тонн, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

В ФРУ также указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и наши партнеры, ведь восстановление экономики позволит Украине нарастить внутреннее финансирование военных расходов, а мировым странам - нарастить в нашу страну импорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, благодаря восстановлению рабочих мест снизится экономическое давление в странах, принимающих украинских беженцев. Поэтому Украина совместно с ООН, Турцией и ИМО, а также благодаря скоординированному с международными партнерами санкционному давлению, должна разблокировать свободное судоходство в Черном море.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портФРУ