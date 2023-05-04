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Полное эмбарго на российский металл лишит РФ 30 млрд долларов годовых доходов

Фото: полное эмбарго на российский металл лишит РФ 30 млрд долларов годовых доходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Полное эмбарго на закупку российских черных металлов со стороны Запада лишило бы страну-агрессора примерно в 30 млрд долларов годовых доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитиков.

Отмечается, что в прошлом году, несмотря на санкции, Россия заработала на поставках черных металлов в ЕС минимум на 5,2 млрд евро. Часть этих средств неизбежно была израсходована на финансирование российской агрессии – хотя бы в виде налогов в бюджет РФ.

"И если в прошлом году страны Евросоюза закупили 8,17 млн т продуктов российской черной металлургии, то, очевидно, что действующие санкции недостаточны. 2,9 млн т из этих закупок пришлись на Италию, которая не просто не уменьшила импорт из РФ, а наоборот - нарастила его примерно на 10%. Речь идет преимущественно о тех же слябах и квадратной заготовке, ограничения на импорт которых в ЕС в принятых санкционных пакетах были отсрочены", - говорится в исследовании.

Как известно, 24 апреля группа Ермака-Макфола обнародовала очередной перечень рекомендаций по усилению экономических санкций против России. Один из наиболее желаемых пунктов - полное эмбарго на экспорт металлургической продукции из РФ.

Ранее Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за ужесточение санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз.

В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что путем замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.

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