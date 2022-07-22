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Як вплинуть нові ліміти на валютні операції на волонтерів: відповідь НБУ

Фото: нові ліміти на валютні операції не вплинуть на волонтерів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рішення НБУ встановити ліміт у розмірі 100 тис. гривень на місяць для розрахунків із гривневих карток за кордоном не вплине на волонтерів. Вони зможуть купувати товари на суму 400 тис. гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, НБУ, ураховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня запровадив послаблення для волонтерів. Так, фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для купівлі товарів оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту в розмірі 400 тис. гривень в еквіваленті.

До таких товарів належать більшість з тих, що постачаються волонтерами: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо.

"Також НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупівлі будь-яких товарів волонтерської допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. З 21 липня НБУ установив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, в розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті).

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Національний банк України