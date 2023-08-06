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Воздушный щит Украины гарантирует безопасность всей Европы, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность всей Европы. Поэтому надо сделать все, чтобы ВСУ победили в небе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Только за одну эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "Шахедов". Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что в украинском небе Воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

"Все вместе можем это доказать - все партнеры. Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы", - добавил он.

Президент заявил, что наградил воинов Воздушных сил Украины и пообщался с ними.

"Все равно стремимся скорее почувствовать боевое применение F-16 в украинском небе", - подчеркнул он.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины сообщил, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

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