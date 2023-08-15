В Воздушных силах заявили, что Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22

По его словам, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы "Patriot".

Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты - они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", - заявил Игнат.

Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал Игнат.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Во удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

А в Смеле одна российская ракета поразила территорию частного предприятия, а вторая – территорию медучреждения.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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