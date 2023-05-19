В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели

Россия не изменяла тактику ракетных обстрелов Украины. Основными целями являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", - сказал он.
В то же время, по его словам, тактика у них сейчас остается неизменной - комбинация различных способов поражения, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны.
"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет - это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", - добавил Игнат.
Напомним, Россия в ночь на 19 мая снова атаковала Украину. Враг выпустил 22 "Шахеда" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силы противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" сбили три ракеты и 16 дронов-камикадзе.
Как сообщило РБК-Украина, 16 мая российская армия пыталась ударить по Киеву. В частности, были применены "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал". Их все сбили украинские силы ПВО.
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