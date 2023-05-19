В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели

"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", - сказал он.

В то же время, по его словам, тактика у них сейчас остается неизменной - комбинация различных способов поражения, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны.

"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет - это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", - добавил Игнат.