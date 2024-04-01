В Воздушных силах рассказали, как применяют РЭБ против дронов и ракет
Украинские защитники пользуются средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы останавливать российские атаки. Часто цели "приземляют" невредимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.
"Да, в некоторой степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных беспилотников типа "Шахед" и также против ракет, которые сводят их с ума, если можно так сказать, - ракеты направляются не в цели", - рассказал Евлаш.
Он уточнил, что при помощи средств радиоэлектронной борьбы российские дроны удается сохранять в целом состоянии.
"И это дает возможность нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции", - добавил Евлаш.
По его словам, таким образом без использования дорогостоящих ракет нашим защитникам удается высокотехнологичными средствами приземлять достаточно опасные цели.
РЭБ - один из приоритетов года
Напомним, еще в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предоставление украинским защитникам во всех регионах средств радиоэлектронной борьбы является одним из ключевых приоритетов этого года. Таким образом планируется усилить эффективность мобильных групп.
Также на одном из совещаний глава государства обсуждал проект строительства комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.
Более детально о РЭБ - в материале РБК-Украина.
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