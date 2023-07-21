Какие системы ПВО ожидает получить Украина: ответ Воздушных сил

Как Украина усиливает ПВО?

В первую очередь речь идет о мобильных огневых группах. Они не слишком эффективны, однако 10-15%, иногда и 30% сбитых целей приходится именно на них.

"Да, мы теряем сегодня потенциал старого советского вооружения, потому что, с одной стороны, выходит из строя техника, с другой - и советских зенитных ракет становится меньше, которые производит Россия. Понятно, что мы не имеем возможности у них брать. Но мы усиливаемся западными системы, которых хоть и меньше, но они значительно эффективнее", - добавил Игнат.

Как пояснил представитель Воздушных сил, в первую очередь речь идет о системах Patriot и SAMP-T, которые способны сбивать баллистические цели. Patriot уже продемонстрировал это сбив "Кинжал", а SAMP-T еще надо проверять в боевых условиях. В частности, также NASAMS и Iris-T - вместе это четыре комплекса, которые будут основой ПВО Воздушных сил в будущем.

"Далее ПВО Сухопутных войск типа Gepard - это зенитные пушки, которые могут в автоматическом режиме тоже уничтожать цели, что дает очень эффективную работу. Но у них небольшое расстояние. Кроме того, французский Crotale. Это основные средства, которые сейчас, видимо, будут заменять ПВО Сухопутных войск", - отметил представитель Воздушных сил.

Украине, по словам Игната, необходимо рассчитывать именно на новейшие системы ПВО, в частности Iris-T. Он приветствовал решение Берлина изготовить еще четыре единицы ЗРК.

Производители должны быть заинтересованы в сотрудничестве

"Производители должны быть заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Украиной на перспективу, потому что мы будем в любом случае заменять весь советский парк техники, что у нас есть - это С-125, Бук-М1, C-300 различных модификаций, на которые мы в будущем уже не можем рассчитывать", - пояснил Игнат.

Украина планирует заменить весь советский парк на западные комплексы, в связи с чем ожидает продолжения помощи от Запада.

Будущая помощь

"Германия дает нам четыре системы Iris-T. Далее NASAMS, было озвучено на саммите в Вильнюсе о еще двух системах, которые нам предоставляет Норвегия. США более сдержанны в каких-то прогнозах и обещаниях, это наблюдается уже давно. Это видно даже на примере F-16. Когда они будут считать нужным - тогда и скажут", - отметил Игнат.

В частности он добавил, что Украина планирует также получить еще Patriot из-за его эффективности на поле боя.