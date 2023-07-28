В Воздушных силах рассказали, есть ли сегодня угроза ракетных ударов РФ

"Ночь прошла успешно, все контролируем. Малая активность и сейчас вражеской авиации. Несколько бортов есть только, поэтому имеем такую ночь. Но, к сожалению, таких ночей немного. Поэтому многие украинцы имели возможность хотя бы выспаться сегодня. Будем надеяться, этот день будет спокойным", - сказал Игнат.

Однако он отметил, что, по данным Генштаба, все же есть высокая вероятность ракетных ударов РФ.

"Поэтому нужно быть бдительными и каждый раз реагировать на те сообщения, которые мы даем по поводу воздушных угроз", - подчеркнул спикер.

Атаки РФ по Украине

Напомним, последние несколько недель российские оккупанты усиленно атакуют Украину, особенно ночью. Больше всего ударов враг наносит по южным регионам.

В частности, атаки россиян направлены на порты Украины. Они бьют по инфраструктуре и хранилищам с зерном. Также страдают и жилые дома.

По словам спикера Сил обороны юга Анны Маляр, сейчас российские войска накапливают силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины.