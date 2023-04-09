В Воздушных силах объяснили, почему ВСУ не могут сбивать все управляемые авиабомбы России

"Понятно, что и бомба, которая летит по инерции, спущенная с самолета с большой высоты, она планирует, она имеет крылья, летит, ее тоже можно, вроде бы, сбивать. Но где взять столько средств? Запасы не бесконечны. Чтобы сбивать бомбу, нужна зенитная ракета, такая, которой сбивают сегодня крылатые ракеты, самолеты противника и т.д.", - заявил он.

По словам Игната, россияне ежедневно применяет приблизительно по 20 ракет.

"Если мы сейчас посчитаем, сколько понадобится ракет, ведь и не одну ракету надо (на одну бомбу - ред.), по бомбе попасть не так и просто, тогда есть угроза того, что у нас просто не хватит вооружения для того, чтобы противодействовать РФ уже внутри страны", - заявил он.

Игнат отметил, что основная задача Воздушных сил - не допустить появления в украинском небе вражеских самолетов и вертолетов.

"Когда они появляются и уже бросают бомбы свободного падения, то, поверьте, апокалипсис будет в разы больше, если такое произойдет. Поэтому Воздушные силы должны обеспечить зенитно-ракетное, вынужденное прикрытие воздушного пространства", - пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее Игнат заявлял, что россияне могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми авиабомбами весом в 1500 килограммов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты применяют управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Чтобы противостоять этому, необходимы средства, которые помогали бы уничтожать авиацию врага на больших расстояниях.

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