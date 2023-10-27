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В Воздушных силах объяснили "исчезновение" Х-101 во время обстрелов Украины

Фото: в Воздушных силах нашли возможную причину не использования Х-101 во время обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Не используя ракеты Х-101 при обстрелах Украины, Россия, вероятно, хочет восстановить потерянный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Это высокоточные дальнобойные ракеты так же как и "Калибр". Возможно, они их определенное количество сейчас должны восстановить, накопить... Сейчас месяц у нас нет обстрелов из стратегической авиации. Так что можно предположить, что они, возможно, хотят восстановить тот ракетный потенциал", - объяснил он.

Спикер отметил, что при обстрелах критической инфраструктуры внутри Украины оккупантам нужно дальнобойное высокоточное оружие.

"А это ракета Х-101, которая по заявлениям оккупантов может преодолеть 5500 км. Это можно досстать до конца Европы этой ракетой, если эти данные таки существенно не преувеличены. Но все равно тех ракет хватает. У них большой запас хода", - констатировал Игнат.

Ракеты РФ при обстрелах Украины

Россия уже больше месяца не атакует Украину бомбардировщиками и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны. Ранее Игнат рассказывал, что Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине за все время масштабного вторжения.

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