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В Воздушных силах объяснили увеличение количества тревог в последнее время

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Украина, Четверг 17 августа 2023 08:27
В Воздушных силах объяснили увеличение количества тревог в последнее время Фото: Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке. Враг поднимает авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", - сказал он.

По его словам, соответственно россияне поднимают авиацию, в том числе штурмовую авиацию.

"И собственно истребители, постоянно работающие в небе", - добавил Игнат.

Воздушные тревоги

По данным Генштаба, украинские военные за последние сутки сбили 16 дронов типа Shahed-136/131 и две ракеты, выпущенные российскими кафирами по территории Украины.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины в ночь на 16 августа. Российские войска дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов.

В ночь на 15 августа российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении южнее освобожденного Урожайного на западе Донецкой области наши воины имели успех.

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