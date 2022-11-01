В Воздушных силах объяснили, при каких условиях объявляется воздушная тревога по всей стране

По его словам, воздушные тревоги не всегда завершаются какими-либо поражениями.

"Воздушная тревога объявляется с целью предотвратить последствия, которые могут быть от нанесения ударов. Самолеты стратегической авиации, такие как Ту-160, Ту-95, которые появлялись буквально сутки назад в небе, могут наносить удары, соответственно по всей Украине будет объявлено воздушную тревогу", - сказал он.

Игнат отметил, что тревогу по Украине объявляют, если фиксируются самолеты-носители таких ракет, как "Кинжал".

Сигнал тревоги также включается, когда есть информация о применении ракет "Калибр" из акватории Черного и Азовского морей.

"Не всегда этот сигнал сопровождается именно запусками ракет. Поэтому здесь нужно относиться с пониманием", - добавил он.

Напомним, вчера во время массированного обстрела Украины со стороны россиян ВСУ сбили 45 из 55 выпущенных ракет.

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