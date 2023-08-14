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В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетной атаки РФ по Украине

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Украина, Понедельник 14 августа 2023 10:34
В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетной атаки РФ по Украине Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут нанести ракетный удар по Украине в понедельник, 14 августа. В акватории Черного моря обнаружен вражеский самолет, предположительно Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Был самолет Ту-22 в акватории наших морей на юге. Пусков не было. Но остается угроза. Потому что эти самолеты базируются к северу от Украины. Речь идет об аэродроме "Шайковка" и "Моздок", - рассказал Игнат.

По его словам, туда могут быть перебазированы самолеты Ту-22 и отсюда есть угроза применения ракет Х-22.

В Telegram Воздушные силы также сообщили, что в акватории Черного моря обнаружен вражеский самолет, предположительно Ту-22М3. В случае подтверждения угрозы будет объявлена тревога в южных областях.

Обстрелы Украины

Российские войска ночью 14 августа нанесли ракетно-дроновые удары по Одессе. Для этого захватчики применяли "Калибры" из акватории Черного моря, совершая атаки с фрегата в районе оккупированной Ялты. А "Шахеды" враг запускал с территории Приморско-Ахтарск (РФ). Все воздушные цели были сбиты защитниками нашего неба.

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