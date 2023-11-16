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В Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские "шахеды"

Украина, Четверг 16 ноября 2023 12:53
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В Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские "шахеды" Фото: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские "шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ПВО сбила 16 дронов-камикадзе, которыми Россия обстреляла Украину в ночь на четверг, 16 ноября. В Воздушных силах показали кадры "приземления" вражеских целей.

Видео опубликовал командующий Воздушных сил Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"На видео - уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад", - написал он.

Обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября российские террористы атаковали Украину 18 ударными БпЛА типа Shahed. ПВО сбила 16 дронов-камикадзе. Кроме того, удалось сбить и ракету Х-59. Отметим, этой ночью в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.

Кроме того, воздушная тревога в Украине была объявлена и утром 16 ноября. Угроза ракетных ударов существовала для Сумской, Черниговской и Киевской области и в частности, Киева. Кроме того, не исключалалось использование баллистики. В Хмельницкой области работала ПВО. На данный момент известно, что обломки сбитого дрона повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель авто был ранен.

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