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В Воздушных силах об эффективности ПВО: за четыре месяца сбили более тысячи целей

Новина українською →
Пятница 06 января 2023 11:04
В Воздушных силах об эффективности ПВО: за четыре месяца сбили более тысячи целей Фото: украинские силы ПВО за 4 месяца уничтожили более тысячи воздушных целей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушные силы продолжают защищать украинское небо. Только с сентября силам ПВО удалось уничтожить более тысячи целей, включая ракеты и дроны, которые россияне запустили по Украине.

Об этом этом заявил командующий Воздушными силам ВСУ Николай Олещук, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Он рассказал, что немалую роль в защите украинского неба играет западное вооружение, которым в максимально короткие сроки овладели украинские зенитчики. По его словам, эти средства уже доказали свою эффективность.

"Сегодня зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, работают эффективно на нашу победу", - добавил Олещук.

Генерал отметил, что только с 11 сентября 2022 года силами ПВО было уничтожено почти 500 крылатых ракет и более 540 иранских ударных дронов.

Он также рассказал, что на сегодня украинское небо защищают такие западные комплексы, как NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы. Сейчас зенитчики ждут поставку батареи американской ЗРК Patriot.

Олещук подчеркнул, что этих систем мало, но это первые шаги для создания в стране надежной, современной, эффективной системы ПВО.

По словам военного, получение от западных партнеров многоцелевых самолетов однозначно повлияет на ход боевых действий и даст быстрые результаты в деоккупации территорий.

Напомним, вчера стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

Кроме того, сообщалось, что в следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Подробнее о них читайте здесь.

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