Воздушные силы показали новое видео уничтожения российских дронов

Во вторник, 5 декабря, российские захватчики традиционно атакуют Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В Воздушных силах ВСУ показали видео уничтожения вражеских летающих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

Командующий опубликовал видео уничтожения ударных БпЛА на юге страны и похвалил работу военнослужащих и операторов сил противовоздушной обороны.

"Сегодня воздушное командование "Юг" - в ударе! Уничтожают все - и вражеские самолеты, и ударные дроны! Спасибо всем причастным за работу! Продолжаем противовоздушный бой по "шахедам", - написал Олещук.

Атаки российских беспилотников против Украины

Вечером 5 декабря российские захватчики вновь атакуют южные, центральные и западные регионы ударными беспилотниками "Шахед".

В Одесской области была объявлена воздушная тревога, а в Одессе прогремел взрыв. Военная администрация сообщила о работе ПВО в области.

На данный момент вражеские "Шахеды" пролетают над Николаевской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областями.

Прошлой ночью захватчики атаковали дронами южные и центральные области. Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 17 ударных беспилотников оккупантов.

Также 5 декабря Воздушные силы уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.

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