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Воздушные Силы показали фото сбитой российской ракеты Х-101

Фото: Воздушные Силы показали фото сбитой российской ракеты Х-101 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Татьяна Степанова

Воздушные Силы опубликовали фото российской крылатой ракеты Х-101, сбитой противовоздушной обороной 26 января 2023 в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Фото еще одной российской крылатой ракеты Х-101, сбитой противовоздушной обороной Воздушных Сил 26 января 2023 года в Винницкой области", - говорится в сообщении под фото.

Напомним, российские оккупанты 26 января запустили по Украине 55 ракет. При этом 47 из них уничтожили силы противовоздушной обороны Украины.

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