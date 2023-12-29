ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воздушные силы НАТО в этом году более 300 раз взлетали для перехвата самолетов РФ

Пятница 29 декабря 2023 13:55
UA EN RU
Воздушные силы НАТО в этом году более 300 раз взлетали для перехвата самолетов РФ Фото: страны НАТО перехватывали самолеты РФ более 300 раз в 2023 году (af-mil)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы НАТО в 2023 году взлетали более 300 раз в ответ на действия России. Большинство перехватов было над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Подавляющее большинство воздушных столкновений между НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российской военной авиацией оставались редкими и, как правило, кратковременными", - заявил представитель Альянса Дилан Уайт.

После вторжения России в Украину союзники НАТО усилили авиацию на восточном фланге, перекинув истребители и наземные системы противовоздушной обороны.

"Истребители НАТО дежурят круглосуточно и готовы реагировать в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников", - добавил Уайт.

Напомним, в августе 2023 года противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски. Они не нарушили воздушное пространство Штатов.

Также ранее британские Typhoon перехватили бомбардировщики РФ Ту-142 возле Шотландии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
NEWS
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
РФ выпустила по Украине 158 ракет и дронов: Залужный рассказал, сколько сбили
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году