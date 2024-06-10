Воздушные силы: часть переданных ВСУ F-16 будет храниться на авиабазах не в Украине

Бригадный генерал обратил внимание, что в настоящее время 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако высказал мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, в которых на вооружение есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Что касается 30 самолетов, 40. Здесь следует понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов", - сказал он.

Голубцов в этом контексте добавил, что "цифра пусть никого не удивляет".

"Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть несколько самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями", - рассказал офицер журналистам.

По его словам, такие истребляемые будут резервом для ВСУ, в том числе в случае необходимости "для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ".

"То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут", - рассказал Голубцов.

Он добавил, что если будет больше пилотов, соответственно, будет больше самолетов F-16 и на территории Украины.

Начальник авиации командования ВС отметил, что украинская сторона имеет "определенное количество" подготовленных аэродромов, и известна цифра самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году.

"Мы знаем, сколько зайдет в следующем году. Эти планы есть. Если где-то прозвучал 28-й год… Он прозвучал сегодня, завтра может прозвучать 27-й, потом 26-й", - сказал Голубцов.

Бригадный генерал добавил, что неизвестно, какое количество F-16 будет обещано Украине в более отдаленной перспективе, и это может быть "плюсом", поскольку с каждой конференцией членов авиационной коалиции Киев получает "более положительные прогнозы, более реальные цифры, больше информации, которая нам позволяет этот процесс сделать планомерным".

F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году некоторые страны-члены НАТО решили передать Украине истребители F-16, а также подготовить украинских пилотов для этих истребителей.

По данным издания Politico, Украина давит на страны Европы и США с целью активизации усилий для подготовки пилотов ВСУ на F-16, поскольку Киев не устраивают темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе.

Добавим, недавно премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила о том, что самолеты F-16 от ее страны в скором времени доставят в Украину.