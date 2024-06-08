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Должны иметь документы и быть без повреждений: что нужно знать об электросчетчиках

Фото: какие правила использования электросчетчика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Потребители электроэнергии должны помнить ряд правил по обращению с электросчетчиками.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Закарпатьеоблэнерго".

Как отметили в ведомстве, для учета электрической энергии и расчетов необходимо использовать средства учета, прошедшие поверку или государственную метрологическую аттестацию.

"Согласно нормативным документам, каждый установленный прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом органа госповерки, а на клеммной крышке - пломбу энергоснабжающей организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, устройство учета, устанавливаемое у потребителя, не должно иметь внешних механических повреждений: кожуха, крышки зажимной коробки или других дефектов и повреждений, которые могут повлиять на его дальнейшую работу.

Ранее РБК-Украина говорила, что в Украине владельцы квартир обязаны проводить проверки счетчиков тепла и горячей воды. В противном случае показатели счетчика будут считаться недействительными.

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