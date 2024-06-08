Должны иметь документы и быть без повреждений: что нужно знать об электросчетчиках

Как отметили в ведомстве, для учета электрической энергии и расчетов необходимо использовать средства учета, прошедшие поверку или государственную метрологическую аттестацию.

"Согласно нормативным документам, каждый установленный прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом органа госповерки, а на клеммной крышке - пломбу энергоснабжающей организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, устройство учета, устанавливаемое у потребителя, не должно иметь внешних механических повреждений: кожуха, крышки зажимной коробки или других дефектов и повреждений, которые могут повлиять на его дальнейшую работу.

Ранее РБК-Украина говорила, что в Украине владельцы квартир обязаны проводить проверки счетчиков тепла и горячей воды. В противном случае показатели счетчика будут считаться недействительными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.