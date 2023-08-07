Наводнение в Словении: Украина готова направить вертолет для участия в спасательных операциях

"В связи с масштабными наводнениями, которые охватили почти две трети словенской территории, Украина готова предоставить Словении гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о направлении украинского вертолета для участия в поисково-спасательных операциях.

"В пределах имеющихся возможностей украинская сторона всячески будет поддерживать друзей и партнеров, которые оказались в беде, так же как и они стоят бок о бок с украинским народом, помогая нам давать отпор российской агрессии", - добавил Николенко.

Наводнение в Словении

Ранее сообщалось, что проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Целые города остались без электроэнергии, погибли по меньшей мере 3 человека.

Агентство окружающей среды Словении объявило красное предупреждение о масштабных наводнениях. Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и будут продолжаться как минимум следующие 24 часа.