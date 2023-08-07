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Наводнение в Словении: Украина готова направить вертолет для участия в спасательных операциях

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

"В связи с масштабными наводнениями, которые охватили почти две трети словенской территории, Украина готова предоставить Словении гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о направлении украинского вертолета для участия в поисково-спасательных операциях.

"В пределах имеющихся возможностей украинская сторона всячески будет поддерживать друзей и партнеров, которые оказались в беде, так же как и они стоят бок о бок с украинским народом, помогая нам давать отпор российской агрессии", - добавил Николенко.

Наводнение в Словении

Ранее сообщалось, что проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Целые города остались без электроэнергии, погибли по меньшей мере 3 человека.

Агентство окружающей среды Словении объявило красное предупреждение о масштабных наводнениях. Метеорологи говорят, что сильные дожди, как ожидается, распространятся на соседние Хорватию и Боснию и будут продолжаться как минимум следующие 24 часа.

Напомним, что в июле по Хорватии, Словении и Боснии пронесся мощный шторм. Из-за сильного ветра и дождей погибли по меньшей мере 5 человек, десятки получили ранения.

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