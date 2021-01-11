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На порядку денному Кримської платформи буде лише одне питання, - МЗС

Автор: РБК-Україна

На порядок денний майбутньої Кримської платформи буде винесено тільки одне питання. Україна і міжнародні партнери обговорюватимуть, як Російська Федерація буде йти з півострова.

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Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона не заперечуватиме, якщо Росія візьме участь у саміті Кримської платформи, оскільки треба забезпечити переговорний процес.

"В порядку денному переговорів буде тільки одне питання - модальність виходу Росії з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і відновлення суверенітету та юрисдикції України на цій території. Жодних інших питань ми з ними обговорювати не будемо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кримську платформу запустять на саміті у Києві, який може пройти навесні 2021 року. При цьому точної дати його проведення поки що немає.

Крім того, Кулеба обіцяв зробити тему Криму "пекельною" для Росії.

"Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо створювати такі умови в світовій політиці, які будуть витісняти Росію з Криму", - стверджував він.

Прогноз погоди
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Новини України Російська ФедераціяКримДмитро Кулеба