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Возвращается бумерангом. ВСУ передали снаряды, которые оккупанты оставили в Харьковской области

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Харьковская область, Понедельник 19 июня 2023 17:29
Возвращается бумерангом. ВСУ передали снаряды, которые оккупанты оставили в Харьковской области Фото: Военные (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области обнаружили склад вражеских боеприпасов, которые россияне оставили в прошлом году. Их передали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную специальную службу транспорта.

"Вражеское оружие вернется бумерангом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской области инженерно-саперная группа Государственной специальной службы транспорта обнаружила целый арсенал вражеского оружия в одном из населенных пунктов.

"Более полутысячи взрывоопасных предметов - артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения", - сообщили в службе.

После проведенной сортировки взрывоопасные предметы, которые пригодны к использованию, саперы передали военнослужащим Вооруженных сил Украины. Поврежденные боеприпасы - были обезврежены в определенном и безопасном для людей месте.

Наступление ВСУ в Харьковской области

Армия РФ после своего вторжения смогла оккупировать часть территорий Харьковской области. Под ее контроль перешли Купянск, Изюм, Балаклея, Боровая, Волчанск и другие города.

Уже осенью 2022 года ВСУ пошли в наступление и за короткий промежуток времени смогли освободить почти всю Харьковскую область от россиян. Оккупанты бросили в этом регионе значительное количество оружия и техники, которая перешла в руки ВСУ.

Напомним, что в уже освобожденной от оккупантов Харьковской области обнаружили очередной тайник с российским оружием, который оккупанты не успели забрать с собой во время отступления. В ней было более 10 тонн боеприпасов и зенитная установка.

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