Возвращение военных в гражданскую жизнь. Кабмин одобрил стратегию до 2032 года

Сегодня, 7 апреля, Кабинет министров запустил стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Правительство согласовало проект указа президента Украины о внедрении этого года "Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни" на период до 2032 года.
"Переход от военной службы к гражданской жизни - это институциональная реформа, которая позволит качественно осуществлять управление человеческими ресурсами в сфере безопасности и обороны. Мы провели плодотворную работу с каждым силовым ведомством, ведь сама система перехода предусматривает многие реформы именно там", - объяснила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Система перехода будет включать:
Стратегия формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года предусматривает:
"Прежде всего, это введение человекоцентрического подхода к людям. После победы Украины в войне мы должны реинтегрировать множество людей в общество, общину и экономику. А перед этим нужно оценить состояние их ментального и физического здоровья, а затем предоставить возможности получить гражданскую специальность, трудоустроиться или развивать собственный бизнес", - подчеркнула глава Минветеранов.
Напомним, в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал 8 главных задач новой реформы политики в отношении ветеранов.
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