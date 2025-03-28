Возвращение УПЛ: полное расписание матчей 28-30 марта

Тур довольно ровный, в нем нет ярко выраженного центрального поединка. В то же время каждый отдельный матч имеет свою интригу.

В пятницу, 28 марта, в 13:00 программу откроют "Ингулец" из Петрово и ровенский "Верес". Игра состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. А в 15:30 в Черкассах ЛНЗ встретится с житомирским "Полесьем".

Три матча запланированы на субботу, 29 марта. Во всех - сыграют лидеры. В 13:00 столичный "Левый Берег" примет "Александрию", в 15:30 другая киевская команда - "Оболонь" дома сыграет с донецким "Шахтером". А в 18:30 во Львове - "Рух" попытается создать проблемы "Динамо". Интересно, что "Рух" с "Динамо" сыграют между собой два матча подряд: 2 апреля, также во Львове они сойдутся в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Завершат программу 22-го тура три поединка в воскресенье, 30 марта. В 13:00 полтавская "Ворскла" встретится с криворожским "Кривбассом". В 15:30 одесский "Черноморец" с дебютом нового наставника Александра Кучера сыграет во Львове с "Карпатами". А в 18:00 луганская "Заря" в Киеве на стадионе "Динамо" проверит на прочность ковалевский "Колос".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 28-30 марта в УПЛ:

28 марта (пятница)

13:00, "Ингулец" - "Верес"

15:30, ЛНЗ - "Полесье"

29 марта (суббота)

13:00, "Левый Берег" - "Александрия"

15:30, "Оболонь" - "Шахтер"

18:00, "Рух" - "Динамо"

30 марта (воскресенье)