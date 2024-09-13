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Возвращение УПЛ 13-16 сентября: полное расписание матчей шестого тура

Киев, Пятница 13 сентября 2024 10:55
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Возвращение УПЛ 13-16 сентября: полное расписание матчей шестого тура Фото: Владислав Ванат (в центре) будет противостоять "Заре" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2024/25 украинской Премьер-лиги после международной паузы продолжится одним поединком очередного тура в пятницу. Его программа растянется аж на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Начнут тур чемпионата Украины в столице. Киевская "Оболонь" примет лидера первенства – "Александрию". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00.

В субботу первыми сыграют "Черноморец" из Одессы и петровский "Ингулец" (13:00). В свою очередь в 15:30 начнется центральный матч тура – луганская "Заря" будет противостоять киевскому "Динамо". В 18 часов донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Карпаты" из Львова.

В воскресенье в 13:00 полтавская "Ворскла" примет львовский "Рух". Следующим в расписании стал поединок киевского "Левого Берега" против криворожского "Кривбасса" (15:30). В 18 часов житомирское "Полесье" встретится с ровненским "Вересом". В понедельник закроют тур в Ковалевке, где "Колос" в 18:00 начнет матч против черкасского ЛНЗ.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 6-го тура Премьер-лиги:

  • "Оболонь" – "Александрия", 13 сентября, 18:00
  • "Черноморец" – "Ингулец", 14 сентября, 13:00
  • "Заря" – "Динамо", 14 сентября, 15:30
  • "Шахтер" – "Карпаты", 14 сентября, 18:00
  • "Ворскла" – "Рух", 15 сентября, 13:00
  • "Левый Берег" – "Кривбасс", 15 сентября, 15:30
  • "Полесье" – "Верес", 15 сентября, 18:00
  • "Колос" – ЛНЗ, 16 сентября, 18:00

Возвращение УПЛ 13-16 сентября: полное расписание матчей шестого тура

К слову, ранее составили рейтинг самых дорогих трансферов Премьер-лиги летнего окна.

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