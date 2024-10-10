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Возвращение Лиги наций 10 октября: полное расписание матчей четверга

Фото: Сборная Англии примет греков на "Уэмбли" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый сезон Лиги наций УЕФА возобновится десятью поединками в ряде европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Очередной тур соревнований будут открывать два матча в 19 часов по киевскому времени. Сборная Латвии в Риге примет Северную Македонию, а национальная команда Молдовы в Кишиневе встретится с Андоррой.

К 22:00 организаторы запланировали еще 8 поединков. Сборная Израиля на нейтральном поле в Будапеште примет Францию, а на центральном противостоянии вечера национальная команда Италии встретится с Бельгией. Между тем, Казахстан будет гостить у сборной Австрии, а национальная команда Греции – в Англии.

Норвегия Эрлинга Холанда примет сборную Словении, а национальная команда Финляндии будет дома противостоять Ирландии. Сборная Армении под руководством Александра Петракова приехала за победой на Фареры, а национальная команда Сан-Марино постарается одержать вторую победу в истории против Гибралтара.

Все поединки на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" будет транслировать матч Норвегии против Словении.

Список матчей четверга в 3-м туре Лиги наций 2024/25:

  • Латвия – Северная Македония, 19:00
  • Молдова – Андорра, 19:00
  • Израиль – Франция, 21:45
  • Италия – Бельгия, 21:45
  • Австрия – Казахстан, 21:45
  • Англия – Греция, 21:45
  • Норвегия – Словения, 21:45
  • Финляндия – Ирландия, 21:45
  • Фарерские острова – Армения, 21:45
  • Гибралтар – Сан-Марино, 21:45

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины и Грузии перед Лигой наций.

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