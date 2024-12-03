Возвращение в Кабмин. Кто такой Алексей Чернышов и кем его могут назначить

Что известно о возможном назначении Чернышова

Сегодня источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что глава "Нафтогаза" может возглавить новое министерство, создание которого ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

"Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев", - рассказал он.

Собеседник также уточнил, что назначение Чернышова ожидается сегодня, 3 декабря.

Отметим, за его назначение должна проголосовать Верховная Рада.

По состоянию на 13:20 на парламентском сайте появился проект постановления о назначении Чернышова вице-премьером, министром национального единства Украины.

Возвращение в Кабмин: попытка №2

Возвращение Чернышова в правительство обсуждалось еще в начале лета. Тогда источники РБК-Украина в различных структурах власти называли его фаворитом на должность министра инфраструктуры. Предполагалось, что он также станет вице-премьером.

Изначально министром инфраструктуры планировалось назначить тогдашнего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Однако от этого варианта в итоге отказались. После увольнения из Минстратегпрома в сентябре тот перешел в Офис президента на должность советника по стратегическим вопросам, а позже стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Что касается Министерства инфраструктуры, то его хотели выделить из большого Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. В сентябре последнее было переименовано в Министерство развития общин и территорий, а возглавил его Алексей Кулеба, который также является вице-премьером по восстановлению. Разделения на ведомства, которые бы отдельно отвечали за региональную политику и инфраструктуру, до сих пор не состоялось.

Что такое Министерство национального единства

Появление нового министерства в августе анонсировал президент Зеленский. На тот момент еще не было финального названия, но отмечалось, что этот государственный институт будет объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы украинцев и способствовать их возвращению.

"Украина нуждается в институциональном усилении политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать орган центральной исполнительной власти - министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобальной многомиллионной украинской общины - не среди других дел, а целенаправленно", - заявил он позже, представляя внутренний План стойкости.

Кто такой Алексей Чернышов

Алексей Чернышов родился в 1977 году в Харькове, где провел детство, школьные годы и получил высшее образование. В 1999 году окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности экономика предприятия, а в 2022-м - Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

Также в 1999 году прошел профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами (программа "Управление проектами" на базе компании Westinghouse, Пенсильвания, США).

Начал карьеру в 1998-м в Westinghouse Electric Company в качестве менеджера проектов. Затем работал в немецкой компании Telesens, а в 2002-м с партнерами приобрел украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

В 2000-х дополнительно занимался девелопментом, в 2005-2007 был президентом группы компаний АВЭК и до 2013 года возглавлял наблюдательный совет. В 2012-м основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. А в 2014-м - инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

После победы президента Владимира Зеленского на выборах перешел на работу в публичный сектор. В октябре 2019 года Чернышова назначили главой Киевской областной государственной администрации.

А уже через несколько месяцев в марте 2020-го вошел в правительство Дениса Шмыгаля как министр развития общин и территорий Украины. На период его работы в Кабмине пришелся активный этап реформы децентрализации. Которая в итоге была признана одной из самых успешных реформ в Украине.

Его команда готовила базу для нового административно-территориального устройства. А также занималась развитием социальной инфраструктуры в рамках "Большой стройки".

Летом 2022-го Чернышова назначили председателем штаба по подготовке к отопительному сезону в условиях первого года полномасштабного вторжения России. Параллельно отвечал за первоочередное восстановление поврежденных объектов критической и социальной инфраструктуры на освобожденных территориях.

При нем подготовили программу быстрого восстановления, которая получила поддержку Всемирного банка. В результате появился специальный трастовый фонд на восстановление Украины.

В ноябре 2022 года он возглавил НАК "Нафтогаз Украины". Где продолжил реформу корпоративного управления, а также работу над наращиванием объемов добычи газа.