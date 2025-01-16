Возвращение домой миллионов украинцев из-за границы зависит от нескольких важных решений, - Шуляк

Чтобы это исправить нужны решительные шаги со стороны государства, направленные на расширение программы "єВідновлення", изменений в программе "єОселя", а также пересмотра жилищной политики, которая базируется на жилищном кодексе 1983 года.

По ее словам, с февраля 2022 года за пределы нашего государства выехало почти 7,5 млн украинцев и только 64% беженцев планируют вернуться в Украину. Учитывая то, что за границу выезжает наиболее трудоспособная часть населения, их возвращение домой - глобальный вызов для государства, отмечает Шуляк.

"Есть многочисленные исследования, результаты которых говорят о том, что сейчас 64% украинских мигрантов так и не адаптировались к жизни в странах временного пребывания - они планируют вернуться в Украину, но не могут определиться со сроками. Но только 6% вынужденных украинских мигрантов планируют вернуться в этом году. 10% рассчитывают вернуться в 2026 году или позже, но подавляющее большинство наших граждан со сроками еще не определились", - отметила Шуляк.

Она добавила, что сейчас у украинцев есть три самых сильных желания - победа Украины, наличие работы дома, а также жилье. При этом последние два пункта - не менее важны, чем фактор безопасности. Поэтому государство должно принять все необходимые меры, чтобы обеспечить жилищные потребности своих граждан, поскольку они являются, так сказать драйвером экономики.

"Жилищные проблемы украинцев, как вызванные войной, так и углубленные ею, нужно решать безотлагательно - мы не сможем вернуть домой украинцев, которым на Родине негде будет жить. Поэтому люди, которые выехали в ЕС, уже начинают решать свой жилищный вопрос там. Поскольку в европейских странах это, как показывает практика, реальнее", - с грустью констатировала Шуляк.

Парламентарий отметила, что в контексте жилья государство должно действовать в трех направлениях - сверхважно продолжать, в частности, программу компенсаций "єВідновлення", делать более доступной ипотечную программу "єОселя" и создать эффективную жилищную политику, которая сейчас действует еще по условиям Жилищного Кодекса 1983 года.

Относительно "єВідновлення" сейчас сверхважно расширить возможности программы для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно-оккупированных территориях, убеждена Шуляк.

"Запрос на это чрезвычайно высок, как показал опыт наших публичных консультаций по доработке законопроекта об основных принципах восстановления. По их итогам мы сформулировали рекомендации для правительства. Поэтому сейчас мы ждем соответствующего решения от него - отдельного законодательства по этому поводу не нужно", - подчеркнула Елена Шуляк.

Следующим шагом, убеждена она, должно стать упрощение условий программы государственного ипотечного кредитования "єОселя", поскольку сейчас она доступна только очень узкому кругу получателей. Например - и вынужденным мигрантам, и ВПЛ.

"Последние изменения в государственной программе "єОселя" состоялись осенью 2024 года и были направлены на повышение доступности ее условий для ВПЛ. Но они касались лишь увеличения возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы. Положительный момент в том, что им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины - речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех, если оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания. Но этого для эффективности программы мало", - считает Шуляк.

По ее словам, следующими шагами в расширении программы "єОселя" для переселенцев должны стать снижение процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%. Кроме решения жилищного вопроса ВПЛ, это положительно повлияет как на первичный рынок недвижимости, так и на вторичку в регионах.

Шуляк убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, будет и реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным Кодексом 1983 года. Как результат, сотни тысяч украинцев до сих пор стоят в квартирных очередях, из которых ежегодно получают жилье не более нескольких сотен граждан.

"Конечно, это не проблема, обусловленная войной, поскольку потребность реформирования жилищной сферы назрела задолго до большой войны. Но она - война, ее только углубила. Поэтому мы должны реагировать, чего от нас требует в том числе ЕС - по условиям программы The Ukraine Facility мы должны принять законопроект, который даст старт реформе жилищной политики, до 4 квартала 2025 года", - отметила Елена Шуляк.

Речь идет о законопроекте №12377 - "Об основных принципах жилищной политики". Это рамочный документ, в котором зафиксированы общие направления будущей жилищной реформы. Он предусматривает создание ряда механизмов, которые дадут возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов.

Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное пользование. Например, взять в социальную аренду, или получить как служебное, то есть такое жилье нельзя будет приватизировать.

Следующие законопроекты, которые будут управлять реформой пошагово, разработают в ближайшее время. Так, уже начата работа над следующим - "О фонде жилья социального назначения", в котором будут подробно прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это фонд, какое жилье туда будет входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.