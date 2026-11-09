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Возвращение декларирования для сотрудников СБУ: Зеленский внес в Раду законопроект

22:56 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду законопроект о возвращении декларирования для сотрудников СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский направил законопроект

9 ноября стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект, направленный на возвращение декларирования для сотрудников СБУ.

Это Закон о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Он был определен президентом как безотлагательный. Законопроект получено Верховной Радой Украины, передано на рассмотрение руководству и направлено на рассмотрение Комитета ВР.

Зеленский призвал Совет

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский призвал Верховную Раду Украины безотлагательно принять законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.

Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.

По его словам, нужно, чтобы это расследование раскрыло абсолютно всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилии против людей.

Кроме того, в Украине вернут имущественные декларации для правоохранителей, не участвующих в войне. Также будут проведены масштабные проверки руководителей всех центральных органов власти.

В сентябре Зеленский анонсировал принятие решения, которое возобновит контроль за состоянием и образом жизни работников правоохранительных органов и Сил безопасности. Новые требования коснутся тех чиновников, которые не находятся на фронте.

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