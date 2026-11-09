Возвращение декларирования для сотрудников СБУ: Зеленский внес в Раду законопроект

Зеленский направил законопроект

9 ноября стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект, направленный на возвращение декларирования для сотрудников СБУ.

Это Закон о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Он был определен президентом как безотлагательный. Законопроект получено Верховной Радой Украины, передано на рассмотрение руководству и направлено на рассмотрение Комитета ВР.

Зеленский призвал Совет

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский призвал Верховную Раду Украины безотлагательно принять законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.

Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.

По его словам, нужно, чтобы это расследование раскрыло абсолютно всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилии против людей.